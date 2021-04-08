〈美股盤前要聞〉拜登鬆口企業稅有談判空間 美股期貨走升

Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測，重申維持寬鬆貨幣政策。美國總統拜登透露企業稅率有談判空間。美股期貨週四 (8 日) 走升，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期貨漲 0.36%，那斯達克 100 期貨漲 0.91%。

1.Fed 或隨時調整利率 不根據預測改變購債

週三 (7 日) 聯準會公布 3 月 16 日至 17 日的 FOMC 會議紀要，Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測，重申維持寬鬆貨幣政策，且不會僅根據預測來進行調整。

最新公布的會議紀要顯示，與會的 18 位官員中，大多數人預計基準利率維持在接近零的水準，並暗示將至少維持到 2023 年，並且不準備減少購債規模。

聯準會主席鮑爾指出，如果隔夜利率出現下行壓力，在即將召開的會議甚至會議之間調整管理利率可能是合適的。

針對近期美債殖利率急升，鮑爾與其他官員表示，殖利率上升是對經濟增長預期增強的反映，而不是令人不安的通膨壓力。

2. 葉倫：加稅計畫或於未來 15 年回收逾 2 兆美元的美企海外利潤

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (7 日) 表示，最新的調稅計畫可望消除美企將投資轉移至海外的誘因，未來 15 年或回收約 2.5 兆美元的美企海外利潤。

美國財政部周三發布一份長達 17 頁的報告，很可能成為行政和立法官員的規劃藍圖。該報告預計，未來 15 年內產生的額外稅收金額將達約 2.5 兆美元，足以支應拜登提出為期 8 年的基建計畫。

財政部報告還指出，研究顯示在川普的減稅計畫之下，企業反而將更多盈餘用於股票回購和股利分配，而非挹注新投資。

3. 拜登表態願意談判企業稅率

美國總統拜登週三 (7 日) 表示，美國必須對基礎建設計畫採大膽的行動，通過基建計畫對保持美國對中國競爭力的至關重要，他願意聽取稅率低於 28% 的建議。

週三美國總統拜登大力宣傳基建計畫的必要性，被外媒問到 28% 的企業稅率是否有下調空間？拜登提到：「我願意就企業稅率細節進行談判，無所作為是不可行的選項，而且我不願意對年收入低於 40 萬美元的人加稅，任何想要完成這項工作的共和黨員都應該邀請入白宮進行談判。」

《路透社》引述多位消息人士透露報導，拜登政府了解 28% 的企業稅將遭到共和黨和一些民主黨員的反對，目前正準備討論替代方案，包括將稅率設定為 25%。

4. 推特收購 Clubhouse 無疾而終

據彭博周三（7 日）援引消息人士報導，社群平台推特 (TWTR-US) 曾與目前流行的語音社交應用程式 Clubhouse 洽談收購案，但因不明原因雙方停止洽談，使收購案無疾而終。

消息人士指出，近幾個月來推特頻頻與 Clubhouse 接觸，兩家公司甚至曾討論 Clubhouse 的潛在估值為約 40 億美元，但末了卻因不明原因停止洽談，收購案也無疾而終。

彭博先前報導指出，Clubhouse 有意進行新一輪募資，該公司估值約 40 億美元。在與推特洽談收購停擺後，Clubhouse 開始探討以這樣的估值進行募資是否合理。

5. 蘋果延遲部分 MacBook 和 iPad 生產

即使全球採購能力強如蘋果 (AAPL-US)，也躲不過史無前例的晶片荒衝擊。據《日經亞洲》報導，由於全球零組件短缺，部分 MacBook 和 iPad 的生產被延後，專家認為，這說明晶片短缺的情況愈來愈嚴重。

消息人士說，由於晶片短缺，MacBook 生產的一個關鍵步驟無法完成，即在組裝前先將零件安裝於印刷電路版上。而 iPad 的組裝，則由於顯示器和顯示器零件的短缺而被推遲。蘋果將這兩種設備的部分零件訂單，從今年上半年延後到了下半年。

兩位消息人士稱，儘管一些關鍵零件的供應仍然緊張，但蘋果最具代表性的產品 iPhone 暫時仍不受影響。蘋果向來以管理複雜的供應鏈，以動員供應鏈及時供貨的速度聞名。