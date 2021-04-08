美股融資餘額再創新高 增速寫2007年以來最快

美國金融監管局 (FINRA) 公布的最新數據顯示，美股的融資餘額 (margin debt) 正以破紀錄的速度上升，在市場經歷 Archegos 爆倉事件之後，這一發展格外令投資人擔心。

FINRA 指出，截至今年 2 月底，投資人在他們的投資組合中借入創新紀錄的 8140 億美元，較上年同期暴增 49%，是自 2007 年以來最快增速。

在 2000 年及 2008 年股市的動盪時期，融資餘額的高點都先於股市崩跌出現。

(圖表取自 fxstreet)

諮詢公司 Yardeni Research 總裁 Edward Yardeni 表示，融資餘額助長了牛市，加劇了熊市，在某種程度上造就了非理性繁榮。

這一情況很容易理解，融資可以讓投資人進行更多投資，然而一旦抵押物的價值降至一定的水準以下，則他們會面臨保證金追繳，需要投入更多的資金，或是被迫賣股求現，這可能加大股市的跌勢。

從另一方面，《華爾街日報》指出，這個數據無法準確反映借錢買股的規模，因為投資人抵押證券獲得的資金，也可能用於其他用途。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 則警告，短線投機性交易總是有風險，如果對金融産品和市場不熟悉，使用槓桿並聽從匿名人士的建議，最終很有可能釀成災難。