可能降至25%？拜登表態願意談判企業稅率

美國總統拜登週三 (7 日) 表示，美國必須對基礎建設計畫採大膽的行動，通過基建計畫對保持美國對中國競爭力的至關重要，他願意聽取稅率低於 28% 的建議。

美國總統拜登上週提出規模 2.25 兆美元的基建計畫，瞄準基礎設施、綠色能源、製造業以及半導體等科技研發，部分資金來自將企業稅率自 21% 上調至 28%，以及將全球最低企業稅率提高至 21%。

(圖片：AFP)

週三美國總統拜登大力宣傳基建計畫的必要性，被外媒問到 28% 的企業稅率是否有下調空間？

拜登週三回應：「我願意聽取意見，我們必須為此付出代價，還有許多其他方式可以做到這一點。」

拜登提到：「我願意就企業稅率細節進行談判，無所作為是不可行的選項，而且我不願意對年收入低於 40 萬美元的人加稅，任何想要完成這項工作的共和黨員都應該邀請入白宮進行談判。」

拜登認為，基建計畫的通過對保持美國對中國競爭力的至關重要，還透露，美國參議院領袖舒默正準備推動有關半導體的法案。

拜登稱：「基建計畫是對美國的千載難逢的投資，是自第二次世界大戰以來對美國就業機會的最大單筆投資。」

拜登還批評前總統川普減稅措施加重美國債務，助長疫情間財富分配不公，圖利了未納稅的美企。

《路透社》引述多位消息人士透露報導，拜登政府了解 28% 的企業稅將遭到共和黨和一些民主黨員的反對，目前正準備討論替代方案，包括將稅率設定為 25%。

多位參與基礎設施建設的企業和白宮官員期望，預計白宮和商業團體將在 25% 的企業稅率上妥協。

某能源公司的一位遊說者透露：「我們不喜歡企業稅，但我們希望能降至 25%。如果是這樣，這將是一場勝利。」

白宮多位官員表示，他們希望國會在 5 月陣亡將士紀念日之前就基礎設施法案取得重大進展。

高盛分析師近期預估，拜登的企業稅季將使標普 500 指數企業明年 EPS 減少 9%，其中，通訊服務業和資訊科技可能會因為該稅制而受到最大衝擊，主因是這些產業海外事業的稅收較高。

該機構預估，由於公司稅和全球稅率的上漲，這兩個產業明年的 EPS 都將減少約 10%。