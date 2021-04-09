〈新股IPO〉GlobalFoundries籌備上市 IPO估值約200億美元

週四 (8 日) 《彭博社》報導，主權基金穆巴達拉投資公司已開始準備晶圓代工廠 GlobalFoundries 在美 IPO 事宜。

阿布達比政府的主權基金穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Co) 是 GlobalFoundries 母公司，GlobalFoundries 計劃在 2022 年在美 IPO 成為上市公司。

但近月 GlobalFoundries (格芯；格羅方德) 投資提高產能，外界認為，GlobalFoundries 的 IPO 時程有望提前至今年底或明年上半年。

《彭博社》週四引述消息人士報導，穆巴達拉一直在與潛在顧問就 GlobalFoundries 上市事宜進行初步討論，估值可能落在 200 億美元左右。目前尚未選定承銷商，談判仍處於早期階段，交易細節可能會發生變化。

截稿前，穆巴達拉和 GlobalFoundries 對此消息拒絕置評。

GlobalFoundries 執行長 Thomas Caulfield 本週受訪時表示，GlobalFoundries 一直在評估戰略選擇，IPO 時程一直表訂在 2022 年某月。

GlobalFoundries (格芯；格羅方德) 為阿布達比主權財富基金持有，成立於 2009 年，是 AMD 分拆旗下晶片生產事業時所成立，穆巴達拉隨後又收購數家晶片廠，以拓展 GlobalFoundries 產能。

GlobalFoundries 總部設於美國加州 Santa Clara，在美國、德國和新加坡皆設廠，生產由 AMD、高通和博通等公司設計的晶片。

GlobalFoundries 目前為全球第 4 大半導體晶圓代工廠，僅次於台積電與三星電子和聯電。根據市場研究機構 Trendforce 數據，去年第四季 GlobalFoundries 市佔率 6.6%，遠不及台積電的 55.6%。

2018 年 8 月底 GlobalFoundries 拋出震撼彈，宣布退出先進製程競爭，促使全球半導體產業更依賴台積電，2019 年分別出售 8 吋、12 吋晶圓廠，這讓向來為晶圓廠三哥的 GlobalFoundries 在去年底遭聯電超車。

由於半導體供應恐將持續到 2021 年底。GlobalFoundries 行政總裁 Tom Caulfield 4 月初公司已表示，今年將投資 14 億美元幫助美國、新加坡與德國三座晶圓廠，幫助提升產能。(一般情況下，GlobalFoundries 每年都會花費約 7 億美元用於擴大產能。)

Thomas Caulfield 預計明年產量將增長 20%，2021 年將增長 13%。若需求繼續上升，GlobalFoundries 可能還會在紐約馬爾他 (Malta) 廠附近再建新廠房，而擴廠關鍵取決於半導體振興法案《Chips Act》資金。

GlobalFoundries 近月美國國防部與建立戰略合作夥伴關係, 將由 GlobalFoundries 位於紐約的 Fab 8 晶圓廠負責生產軍用晶片，這批 45nm SOI 製程工藝的晶片計畫 2023 年開始交付。

(本文不開放合作夥伴轉載)