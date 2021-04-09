鮑爾迴避評論是否連任Fed主席

週四 (8 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾迴避評論是否連任的議題。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 於 2018 年 2 月開始就任，鮑爾出身法律界，曾任律師、投資銀行家，其任期到 2022 年 2 月將屆滿，外界認為，美國總統拜登很可能會讓川普提名的鮑爾續任 Fed 主席。

週四鮑爾回避了有關他是否可能連任 Fed 主席一職的議題。鮑爾稱：「我還有一個非常關注的巨大挑戰，那就是每天盡我所能做好我的工作，為所有美國人民服務。」

鮑爾提到：「我沒有花時間去想這個問題。我花了很多時間思考如何才能把工作做到最好，這就夠了。」

過去剛當選的總統往往都會有提名現任 Fed 主席留任的慣例，美國總統拜登很可能會讓川普提名的鮑爾續任 Fed 主席，但外媒報導，可能角逐 Fed 主席的熱門人選有兩位。一是聯準會理事布蘭納德和前 Fed 副主席弗格森。

拜登目前組建的財經團隊女力雲集，布蘭納德曾是熱門財長人選之一，一些專家揣測布蘭納德未接下美國財長的主因是，布蘭納德有望接替鮑爾成為新一任聯準會主席，此外，前 Fed 副主席弗格森也是熱門人選之一。