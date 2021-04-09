鮑爾放鴿！定調縮減QE條件 經濟模式回不到過去

聯準會主席鮑爾週四 (8 日) 於 IMF 春季論壇發表談話稱，全球疫苗接種進度不一，是經濟復甦面臨的風險，定調縮減 QE 的條件，並稱受到新冠疫情的影響，經濟模式已回不到過去。

週四 (8 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾於 IMF 春季論壇發表線上談話，他以美國 3 月非農就業報告佐證，美國經濟前景更加光明，但警告復甦發展不平衡且不完整，仍需聯準會的大力支持。

鮑爾於會中敦促全球接種疫苗成為經濟復甦關鍵。

鮑爾稱：「新冠病毒是不分國界的，除非全球真正都接種，否則我們將全都面臨新變異病毒的風險，目前推動疫苗接種是支持創造更多就業的關鍵。」

新冠疫情促使許多企業花大量時間來尋找擁有更有效技術，和更少人員的方法。鮑爾說，許多失業的美國人將很難找到新的工作。鮑爾不忘警告：「記住！(新冠疫情讓) 我們不會回到以前的經濟模式。」

鮑爾偏鴿派言論與週三發布的 3 月 FOMC 會議紀要相呼應，聯準會承認經濟取得了進步，但持續寬鬆貨幣政策與購債步伐，Fed 認為，經濟復甦取得實質性進展可能需要一段時間。

聯準會近期經濟基本抱持樂觀態度，鮑爾週四定調縮減 QE 的條件。鮑爾週四進一步解釋，實際性進展是，Fed 希望在縮減 QE 前看到的「就業和通膨目標的實際性進展。」

此外，針對金融市場對「通膨」的隱憂浮現，鮑爾稱，隨著美國經濟重啟以及供應鏈瓶頸，可能會推高今年的物價，但不會導致通膨影響過大、持久。

鮑爾稱，美國有超過 25 年的低通膨歷史，預測通膨上揚將是暫時性的，Fed 有工具來應對過高的通膨危機。