 1

〈美股盤後〉美推抗中法案 鮑爾放鴿 標普續創歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉美推抗中法案 鮑爾放鴿 標普續創歷史新高。(圖片：AFP)
〈美股盤後〉美推抗中法案 鮑爾放鴿 標普續創歷史新高。(圖片：AFP)
Tag
IMF新冠疫情新冠病毒實體清單美國中國超級電腦軍事商務部白宮拜登鮑爾聯準會主席晶片半導體台積電飛騰黑名單貿易美股盤後標普那指費半道瓊狄斯蘇利文通膨就業QE復仇者校園

週四 (8 日) 美國初領失業金數據遜預期，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表鴿派言論，十年期美債殖利率走低，科技股領漲，台積電 ADR 漲近 3%，標普 500 指數續創歷史新高。

半導體晶片短缺問題日益嚴重，通用、福特相繼宣告北美更多工廠停產。白宮週四宣布，拜登政府高度關注此問題，白宮經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 和國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 下周將和召開相關會議。外傳，這場會議將在 4 月 12 日舉行，參會者包括半導體和汽車製造商。

聯準會主席鮑爾週四於 IMF 春季論壇發表談話，鮑爾稱，全球疫苗接種進度不一，是經濟復甦面臨的風險，儘管美國經濟前景光明，但復甦發展不平衡且不完整，仍需聯準會的大力支持。鮑爾警告：「(新冠疫情讓) 我們不會回到以前的經濟模式。」

美中煙硝四起，美國商務部週四將飛騰信息技術公司等 7 家中國企業與機構納入實體清單 (即貿易黑名單)。

外媒報導，美國參議院即將在 4 月 14 日舉行會談，審議《2021 年戰略競爭法案》，美國參議院商務委員會將審議提案《無盡邊疆法》，藉此因應中國不斷擴大的全球影響力。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.33 億例，死亡數突破 289 萬例，美國累計確診超過 3098 萬例，累計死亡數超過 55.9 萬。

週四 (8 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 57.31 點，或 0.17%，收 33,503.57 點。
  • 標普 500 指數上漲 17.22 點，或 0.42%，收 4,097.17 點。
  • 那斯達克指數上漲 140.47 點，或 1.03%，收 13,829.31 點。
  • 費城半導體指數上漲 34.80 點，或 1.07%，收 3,301.26 點。
A
標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，資訊科技、非必需消費品和工業板塊領漲，能源、房地產和公用事業板塊領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.92%；臉書 (FB-US) 下跌 0.022%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.34%。

道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.13%；salesforce (CRM-US) 上漲 1.66%；高盛 (GS-US) 上漲 1.41%；波音 (BA-US) 上漲 0.94%；Nike (NKE-US) 下跌 2.09%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.42%。

費半成分股歡欣起漲。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.15%；美光 (MU-US) 上漲 1.42%；AMD (AMD-US) 上漲 1.40%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.21%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.23%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.65%。

台股 ADR 僅中華電信下滑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.94%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.66%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.81%。

個股消息

台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.94% 至每股 123.43 美元。飛騰等 7 實體遭列美貿易黑名單，飛騰晶片由台積電製造。對此，台積電回應，公司恪守所有相關法規，若向受出口管制的特定實體出貨，也有完善評估與審查程序。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.91% 至每股 683.80 美元。該公司執行長馬斯克推文暗示不受晶片短缺影響，他週四推文道：「感謝供應商，提供特斯拉重要的零件！」

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.92% 至每股 130.36 美元。日媒報導，受到晶片短缺波及，蘋果被迫延宕生產 Macbook 及 iPad。

通用汽車 (GM-US) 下跌 1.22% 至每股 60.09 美元，該公司宣布，停止北美數家工廠生產。

迪士尼 (DIS-US) 收跌 0.13%，盤後股價走揚近 0.5%。該公司宣布 6 月 4 日將開放加州迪士尼主題樂園中的「復仇者校園 Avengers Campus」。

好市多 (Costco) (COST-US) 宣布，三月份同店銷售額增長 16％，該公司股價上漲 0.67% 至每股 361.22 美元

GameStop (GME-US) 下跌 4.33%。GameStop 週四宣布將於 6 月的年度會議中提名 Chewy 共同創辦人 Ryan Cohen 擔任董事長。

經濟數據

  • 美國上周 (4/3) 初領失業金報 74.4 萬人，預期 68 萬人，前值自 71.9 萬人上調至 72.8 萬人
  • 美國上周 (3/27) 續領失業金報 373.4 萬人，預期 363.8 萬人，前值自 379.4 萬人下調至 375 萬人

華爾街分析

金融專家 Jeff Carbone 表示：「這是 Fed 推動美股上揚的一天，可以追溯到昨日會議紀要評論，像科技股這樣對殖利率敏感的股票將從中受益。」

隨著美國股市創下新高，恐慌指數 VIX 期權交易卻新生波瀾。週四幾筆大宗交易押注，目前約 16 的 VIX 指數將在今年 7 月升至 40，並不低於 25，

Abrus Group 聯合首席投資長 Kris Sidial 認為，聰明錢了解到，儘管在過去兩個月中波動幅度已縮小很多，但從許多不同的角度仍顯示市場過度脆弱的跡象。

 

相關個股

蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFT迪士尼US-DIS人力資源網公司US-CRM高盛US-GS波音US-BANikeUS-NKEWalgreenUS-WBA應用材料US-AMAT美光US-MU超微半導體US-AMD英特爾US-INTC輝達US-NVDA高通US-QCOM台積電US-TSM日月光US-ASX聯電US-UMC中華電信US-CHT特斯拉US-TSLA通用汽車US-GM好事多公司US-COST遊戲驛站US-GME

相關新聞