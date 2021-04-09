通膨也K型復甦！物價上漲富人無感 低收入影響最大

低收入戶在疫情爆發期間是最先失業的一群，隨著經濟復甦，又淪為民生必需品物價上漲最大受害者，這種存在於不同商品的漲價壓力，將使貧富不均惡化，並阻撓美國總統拜登誓言解決社會不平等的承諾。

美國通膨率整體而言仍溫和，僅 1.7%，但這個數據背後存在巨大差愈。最近幾個月某些商品漲得特別兇，例如汽油和食品。去年底至今，每加侖汽油上漲 75 美分，假如一周需要 20 加侖，一個月就要多支出 60 美元。

糧食價格的漲幅則是整體物價的逾兩倍，民生必需品也都漲價。

汽油和飲食占低收入家庭每個月開銷的比率遠高於富裕家庭，使他們承受最大打擊。而且，這些需求往往不是可以遞延或尋找替代品的。

物價上漲帶來的財富分配問題，並非只發生在美國。聯合國糧價指數在 3 月已經連續十個月上升，是 2008 年至今最漫長的持續上揚期間。

世界銀行首席經濟學家 Carmen Reinhart 說：「糧價和通膨對平等問題有同等的重要性。這種衝擊會帶來不均衡的影響。」

研究：最富裕家庭現在是通膨最低時期

彭博用不同所得族群評估消費者物價一籃子商品漲價的影響，結果發現對最富裕的美國家庭而言，現在正是通膨率最低的時期。這群高所得者也是疫情爆發後、經濟「K 型復甦」的最大受益者 — 不只靠股票和房地產身家激增，而且大多工作無虞。

彭博經濟學家 Andrew Husby 說：「平均而言，高所得家庭在糧食、醫療、房租等項目的開銷占比下降，這些都是最近幾年漲得比整體物價快的項目，2020 年尤其明顯。」

高、中、低所得家庭面臨的物價通膨。來源: Bloomberg

根據聯準會 (Fed)，去年增加的財富，有 70% 流入全美所得前 10% 家庭，所得級距最後 10% 家庭只獲得 4%。

Opportunity Insights 1 月一份研究顯示，對年所得 6 萬美元以上的族群來說，經濟衰退基本上已經結束，但最低級距 (年所得低於 3 萬美元) 的族群，就業人數仍比疫情爆發前少了 30%。

隨著通膨升溫，低所得家庭受到的打擊可能加重。大多數經濟學家預期，未來 12 個月物價將上升。

Fed 多次表示，物價上漲只是暫時現象，將容忍通膨升溫一段時間幫助就業市場充分恢復，直到經濟出現實質進展之前，不會先發制人升息。

Fed 的政策旨在實現充分就業，讓低所得民眾能隨著經濟轉強獲得好處，以縮減所得不平等。目前在餐廳、旅館等服務業領域，已經有就業上升的跡象。

拜登政府也曾表示，未來將公布更細緻的統計，呈現不同種族或所得的數據。此計劃可能對所得與通膨掛鉤的人帶來最大的影響，例如領取糧食券的人，原因是假如通膨數據無法準確反映生活開銷的變化，財務將更窘迫。

(本文不開放合作媒體轉載)