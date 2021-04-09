緯創四大產品線可望雙位數成長 Q2營運再優Q1

代工大廠緯創 (3231-TW) 在遠距商機延續下，首季筆電出貨直逼旺季水準，達到 540 萬台，年增 52.1%，展望本季，緯創看好，隨著市場需求回溫、零組件供給可望逐步緩解，筆電、桌機、顯示器、伺服器等四大產品線出貨量，都將季增雙位數，第 2 季營運再優於首季。

緯創表示，第 1 季是傳統淡季，但受惠遠距商機支撐筆電、桌機等需求維持高檔，營運符合預期，隨著第 2 季逐步邁入傳統電子產品拉貨旺季，依目前在手訂單來看，四大產品線出貨都可望有雙位數成長。

除了筆電需求外，英特爾正式推出代號為 Ice Lake 的 Xeon 伺服器處理器，市場看好將掀起新一波換購潮，有助緯創伺服器出貨回溫，旗下雲端資料中心廠緯穎 (6669-TW) 也可望同步受惠。

展望全年，緯創指出，零組件缺料問題仍是短期最棘手問題，加上 5G、車用電子 (EV) 需求成長，預期將出現排擠效應，不過仍看好整體市場需求，對全年筆電出貨量維持雙位數成長目標，桌機則估持平去年。

緯創 3 月營收達 690.92 億元，月增 39.64%、年增 1.11%，累計今年首季營收達 1771.39 億元，季減 23.8%、年增 1.99%。