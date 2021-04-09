提升軌道安全 中華電打造5G智慧鐵道國家隊

台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，延伸出工程、監造、管理等問題，鐵路軌道安全成為外界關注焦點，各國陸續透過科技降低交通事故發生率，中華電 (2412-TW) 響應交通部打造 5G 智慧鐵道國家隊，開發相關技術應用。

中華電在交通部指導下，響應打造 5G 智慧鐵道國家隊，提升 5G 網路應用價值，並與台灣高鐵 (2633-TW) 簽署 5G 智慧鐵道合作備忘錄，除提升高鐵沿線及車站 5G 通信品質外，雙方將積極合作發展 5G 智慧鐵道應用，包括智慧維修應用、智慧營運維護、設施控制整合、無人載具智慧巡檢、高鐵列車數值監控、車上運行攝影回傳及安全防護等技術。

中華電以 5G + 轉型雙軸並進策略，自 2020 年 6 月底 5G 開台後，除加速、加量擴大 5G 基礎建設外，更積極推動 5G 廣結盟，與台灣各產業夥伴及客戶攜手合作，建構高速安全可靠的 5G 專網，並共同推動 5G+AIoT 垂直應用，領域涵蓋智慧交通、智慧製造、智慧巡檢及智慧三表等。

中華電董事長謝繼茂提到，台鐵太魯閣號意外雖然事故無法預測，但未來 5G 應用可在交通運輸上導入軌道影像、AI 辨識、無人機尋檢等，藉此讓意外傷害降到最低。