紓困+疫苗助攻美元反彈 美元優存利率1字頭再現

疫苗接種與紓困計畫，加上總經數據繳出理想成績單，激勵美元彈升，看好國人對美元理財商品的偏好，渣打銀行近期推出「美利迎春」優利活存，存款年息可達 1%，對於有短期資金停泊需求者而言，也是一種選擇。

去年受新冠肺炎疫情影響，聯準會一口氣降息 6 碼並大舉量化寬鬆救市，市場資金浮濫也拖累美元走貶，不過隨著疫苗陸續接種，美國各項經濟數據良好與疫苗接種進度順利，推升美元指數創下短期新高，一改去年趨貶走勢。

渣打銀行的「美利迎春」活存加碼專案，即日起到 6 月 30 日止，活存新增資金最高可享加碼 0.8% 優惠年利率，如果是銀行合格優先理財貴賓，利率加碼 0.1% 優惠年利率、線上換匯達等值新台幣 50 萬元，再加碼 0.1%，合計存款年利率達 1.0%。

根據渣打銀行觀察，去年全球貨幣政策擴大寬鬆，市場資金浮濫，但身為主流貨幣的美元，相關優利存款專案的客戶詢問度仍是居高不下，近來美元走勢出現反彈，也吸引更多投資人青睞。

渣打銀行表示，面對波動的市場，分散多元配置仍是首選投資法則，渣打銀行在第 2 季同步推出外幣優利定存，只要是全新渣打優先理財貴賓，可享美元定存 3 個月期年利率 0.9%，人民幣定存 6 個月期年利率 2.2%；另有澳幣或紐幣 3 個月期定存年利率 0.65%。