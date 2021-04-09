金價登六周高點 一理由建議以黃金ETF趨吉避凶

殖利率、美元雙雙回落，刺激金價反彈，創 6 周以來最高點，法人認為短線依然有跌深反彈的機會，不過，美國總統拜登祭出「大基建」，債務上升恐再度使殖利率走揚，黃金不確定仍高，因此建議若想投資黃金，可以黃金 ETF 操作，以趨吉避凶。

不論是美國聯準會（Fed）主席鮑威爾本週公開演說，亦或 3 月份貨幣政策會議紀要，雙雙皆重申目前的環境距離最大就業及通膨目標還有一段路需努力，短期內將維持現行寬鬆政策，另紐約聯儲執行副主席同樣也暗示，可能加大長天期公債購買規模，使之前陡升的美債殖利率及美元指數自高檔下滑，激勵金價反彈。

雖然日前因美元指數反彈至波段高點，一度拖累金價跌破 1700 美元、逼近前波低點，不過低檔買盤踴躍，使金價在 3 月底脫離谷底。不過由於實質利率仍在低檔，根據世界黃金協會統計負實質利率環境下黃金平均年化報酬率達 15.4%，今年以來最大跌幅達 11.65% 的黃金似有過度反應情況，短線或許有跌深反彈機會。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，當週價格 (2021/4/1-2021/4/8) 相較前週收盤價，上漲 1.72%，黃金期貨 6 月合約則以 1758.2 美元作收。

期元大 S&P 黃金反 1 期貨 ETF 研究團隊提醒，歐洲仍深陷疫情泥沼，美國景氣相對強勢使美元不易走弱，且繼 1.9 兆美元紓困方案之後，拜登政府再推 2.3 兆美元基建政策，債務上升亦可能推升殖利率，黃金前景不確定仍高，建議投資應嚴設停利停損，並善用黃金相關期貨 ETF 進行操作。