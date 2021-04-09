高力浸泡式散熱處理系統6月開始出貨 後續有800套潛在訂單

高力 (8996-TW) 已確定大型資料中心浸泡式散熱處理系統訂單，今年可望交貨 160 套，為去年交貨量的 4 倍，目前已展開備料，6 月起開始出貨認列營收，預計 11 月前交貨完畢，後續仍有 800 套潛在訂單，可望分年挹注營運，短期第二季受惠出貨加持，營收估將較第一季及去年同期成長。

高力今年第一季營收 5.04 億元，季減 18.04%，年減 8.11%，第二季起開始出貨浸泡式散熱處理系統給大型資料中心客戶，估營收將季增及年增，整體全年營收可望較 2020 年的 20.76 億元成長。

高力熱處理開發資料中心用浸泡式散熱產品，陸續通過認證，將供應中國大陸大型電商集團資料中心散熱系統，2020 年交貨 40 套，今年估可交貨 160 套，將在 6 月起交貨，以因應中國大陸雙 11 的電商交易高度需求，高力主管看好，在 5G 及大量資料中心的建置需求之下，浸泡式散熱系統產品出貨將持續增加，後續仍有 800 套潛在訂單，可望分年挹注。

同時，高力已準備擴大接單 2021 年散熱系統產品，在桃園中壢工業區取得建廠土地，將設立產線提供新產能，因應包括散熱系統及來自 Bloom Energy 訂單的成長。

高力主管指出，後疫情時代，製造業進一步擴充產能，明顯有助工業用板式熱交換器需求，同時，美國燃料電池大廠 Bloom Energy 去年訂單增加，今年在拜登重視使用清潔能源的政策下，Bloom Energy 也將擴大對高力下單，預計在今年下半年挹注營運動能。

高力本身具備硬焊、散熱的核心技術，目前在電動車的交貨實績，提供大陸品牌電動車廠轉子硬焊及傳動板式散熱產品，並已加入鴻海 (2317-TW) MIH 電動車大聯盟。

高力每股擬配發 1.7 元現金股利，今日進行除息交易，不過盤中呈現貼息走勢。