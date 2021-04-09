憂第四波疫情爆發 南韓下令關閉酒吧夜店

南韓新增確診病例再度激升，為了防止第四波疫情爆發，南韓總理丁世均周五 (9 日) 表示，將重啟要求夜店、卡拉 OK 酒吧等夜間娛樂場所關閉的防疫措施，下周一生效。

南韓新增確診病例在周三通報達到 668 人，創三個月新高，周四繼續上升至 671 人，民眾群聚感染是主因，疫情熱點包括教堂、酒吧和健身房，主要仍集中在大首爾地區。全南韓從疫情爆發至今累計 10 萬 8269 人染疫、1764 人病歿。

丁世均說：「我們盡全力避免的第四波疫情有愈來愈接近、愈來愈嚴重的跡象。我們將盡全力維持現在的社交距離規範，並且視情況升高防疫力道。」

目前的防疫措施，包括晚間 10 點後不可聚會、禁止四人以上聚會等，都將維持。

南韓食品藥物安全部周三批准使用嬌生 (J&J) 新冠肺炎疫苗，是該國第三款獲准施打的疫苗，南韓也和嬌生簽約取得 600 萬劑疫苗，預定第 3 季交貨。嬌生的疫苗只須施打一劑。

目前南韓已經批准輝瑞 (Pfizer) 和阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的新冠疫苗。

韓聯社報導，南韓已經取得足以供應 7900 萬人接種的疫苗數量，比全南韓 5200 萬人口還多。南韓當局預定 6 月底前完成 1200 萬人接種作業，並希望能在 11 月之前實現群體免疫。