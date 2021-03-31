〈雙強攻5G智造〉中華電、精測母子結盟 打造營收第三隻腳

中華電 (2412-TW) 今 (31) 日宣布，為整合集團資源，攜手中華精測 (6510-TW) 強攻 5G 智慧製造，由精測推出自動化解決方案，並導入中華電的 5G 技術，初期精測率先自行採用，並已與海外客戶洽談，「內服」、「外用」下，將為精測帶來新的營收，打造營運第三隻腳。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電身為國內電信龍頭，不僅提供行動網路與通訊服務，而是積極結盟、整合集團豐沛資源，提供跨產業完整的整合解決方案。

謝繼茂看好，中華電與精測攜手，將透過 5G 高速率、低延遲、大連結的特性，讓安全可靠的 5G 智慧製造落地實現，幫助企業客戶加快 5G 應用場域開發、帶動產業創新升級，邁向國際化。

精測董事長林國豐指出，自動化解決方案已應用在實際生產上，如採用 AI 虛擬量測技術，將單站良率由 67% 提升至 99%，以及利用 AI 影像深度學習將錯孔檢測時程從 3 天縮短至 5 分鐘，同時節省化學藥液 38.5%、減少廢水處理費 11% 等。

林國豐認為，精測該套解決方案除了公司內部自行採用之外，也開始向外推展，由「內服」到「外用」，目前已有海外客戶在洽談，期望能為精測帶來新的營收，也期許更多企業共同導入智慧製造，增加產業競爭力。