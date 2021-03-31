〈雙強攻5G智造〉企業專網應用整合難度高 中華電盼與更多業者合作

中華電 (2412-TW) 今 (31) 日攜手中華精測 (6510-TW) 強攻 5G 智慧製造，中華電行動通信分公司總經理簡志誠表示，5G 企業專網雖然有許多相關硬體廠商，但整合成一套解決方案難度高，仍盼有更多不同領域業者加入，並往海外發展。

簡志誠指出，5G 網路建設已經走到企業專網，陸續與相關廠商接觸，領域包括硬體設備、智慧製造、產品應用、大數據分析等，雖然部分領域中華電可自行開發，但部分仍須靠外界支援。

簡志誠坦言，智慧製造雖然可以把解決方案複製到不同企業場域，但並不能完全符合，可能不同廠商間只有 6 成規格，另外 4 成需要另行開發，因此企業專網整合難度高。

簡志誠表示，5G 智慧製造中的企業專網應用，不是單一廠商可以完成，目前國內有很多廠商在不同領域打造不同應用，站在中華電立場，希望可以與所有廠商合作。

簡志誠提到，目前中華電轉投資公司都具有專業技術，包括中華精測的自動化解決方案、勤崴國際則有車聯網、圖資技術以及中華資安等，相關技術在帶動企業轉型過程中，同時也能推展到海外市場，尤其近期積極布局的東協國家。