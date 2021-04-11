〈報稅看這裡〉兩大制度調整攸關荷包 省稅有撇步

5 月報稅季即將來臨，今年報稅有兩大制度調整，包括：未上市櫃股票交易恢復課稅，想要省稅建議可分年逐步處分股權；而基本生活費用提高將有助多口之家節省稅負支出。

未上市櫃股票交易要稅 善用免稅額分年處分省稅

為防堵投資客透過股權交易規避不動產交易稅負，今年起未上市櫃股票交易已納入個人基本所得稅額，杜絕投機性買盤炒房。

對於新制上路，資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，修法後包括家族控股公司、投資公司的股東等，因個人持股控股化的稅負成本將因此大增，因此除盤點未上市櫃股權狀況評估潛在稅負影響外，也可利用基本所得稅額每年 670 萬元免稅額度，以分年度方式買賣，逐步調整股權架構，將有助於省稅。

基本生活費提高 有利多口之家

今年的基本生活費用從 17.5 萬元調高至 18.2 萬元，以多數人適用的 20% 稅率估算，約可省下 1400 元稅額。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師游雅絜說明，基本生活費是以一個申報戶每人 18.2 萬元乘算金額與免稅額加計扣除額比較。

游雅絜指出，如果前者較大，則可再減除基本生活費差額，對於以薪資所得為主要所得來源較多的家庭而言，課稅門檻又提高了。