宏全首季營收51.25億元 創歷年同期新高

食品、飲料包材及充填廠宏全 (9939-TW) 今 (9) 日公布最新營收數字，3 月營收 19.87 億元，月增 53.24%，年增 17.15%，首季營收則以 51.25 億元改寫歷史同期新高。

宏全主管指出，受惠飲料旺季來臨，宏全在各地區接單狀況穩定增長，第一季營收已雙位數成長，接下來新產線位在印尼的泗水廠及 Cibitung 廠 (客戶廠內) 共 2 條無菌飲料生產線，也將在第二季加入營運。

另外，宏全去年擴大產品組合，如跨產業包材、高附加價值包材等，已佔一定比重，接下來持續有新合作案將階段性量產交貨，未來幾年也成為宏全營運持續成長的主要動能。

接下來在台灣還會增加自貿廠、東南亞增加菲律賓廠、北非阿爾及利亞等多廠，預計明後年陸續加入營運。

宏全 2020 年稅後純益 16.55 億元，創新高，年增 19.87%，每股純益 5.72 元，董事會日前通過去年盈餘分配，每股擬配 3.6 元現金股利。

宏全這幾年積極擴大佈局腳步，已取得台中港務局台中自由貿易港區承租 20 年土地使用權，將規劃興建宏全自貿廠，利用自貿港區優勢主打外銷國際市場。