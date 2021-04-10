彭博：滴滴出行已秘密申請赴美IPO
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週五 (9 日) 《彭博社》報導，中國最大網路叫車平台「滴滴出行」週五傳出已秘密遞交赴美上市申請。
彭博先前引述消息人士報導，滴滴出行正在向銀行籌措 15 億美元的債務融資，為赴美上市前充實火力。
消息人士週五透露，滴滴出行已向美國證券交易委員會 (SEC) 秘密提交首次公開募股 (IPO) 的文件，上市計劃目標是募集數十億美元。
消息人士提到，滴滴出行選定高盛和摩根士丹利作為赴美上市承銷商，估值可能高達 700 億至 1000 億美元，此次 IPO 的規模和時間可能仍會改變。
滴滴曾討論過通過特殊目的收購公司 (SPAC) 進行上市，但考慮到其估值目標，滴滴認為此舉或許不太可行。
值得一提的是，滴滴出行 2020 年就曾被曝考慮在香港上市，目前滴滴正探討稍後於香港進行二次上市的可能性。
截稿前，滴滴出行、高盛拒絕置評。摩根士丹利未立即回應置評請求。
滴滴是軟銀集團 (SoftBank Group Corp.) 投資組合中最大的一筆投資，滴滴赴美 IPO 將給軟銀 (9984-JP) 和創始人孫正義帶來新一場勝利，孫正義已在近期 Coupang 和 DoorDash 等 IPO 亮相中獲利頗豐。
滴滴出行原名「嘀嘀打車」，於 2012 年創立，並在 2014 年更名為「滴滴打車」。2015 年與中國大型叫車服務「快的打車」進行合併，同年改名為「滴滴出行」。
2016 年 8 月，滴滴收購優步中國，成為中國最大網路叫車企業，市佔率超過 90%。
目前滴滴在騰訊支持下，滴滴於中國以外的超過 14 個國家開展業務，成為 Uber 歐洲的主要競爭對手。
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