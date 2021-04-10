Melvin Capital軋空戰重創傷難癒 首季虧損擴大至49%

因 GameStop(GME-US) 軋空一戰重創的對沖基金 Melvin Capital，今年第一季跌幅擴大至 49%，損失約數十億美元。

知情人士透露，該基金 3 月下跌 7%，逆轉 2 月近 22% 的漲幅，先前 1 月更慘跌 53%。Melvin Capital 拒絕對此評論。

避險基金今年 1 月做空 GameStop 股票，引起年輕散戶不滿，號召網路鄉名大舉進駐該檔股票引發「史詩級軋空」事件，由普洛特金（Gabe Plotkin）創立的 Melvin Capital 因為做空 GameStop 而在這場軋空戰中負傷，當時一度向同業競爭對手 Citadel、Point72 Asset Management 等公司取得 27.5 億美元資金。

今年 2 月普洛特金出席美國國會作證，當時他表示，Melvin Capital 將會適應這樣的變化，避免再次因波動蒙受損失。

另一家受到 GameStop 軋空事件影響的公司 Maplelane Capital 在 1 月時慘跌 45%，不過如今已慢慢爬起。

知情人士透露，該基金在 2 月上漲 6.5%、3 月上漲 2.1%，第一季虧損 39.5%。Maplelane Capital 已從作多旱作空消費者導向公司和科技公司中獲益，過去的 15 個月以來有 14 個月賺錢。

總體而言，由於股市波動加劇，對沖基金 3 月難以營利。研究公司 Hedge fund Research Inc 數據顯示，對沖基金 3 月平均績效持平，第一季上漲 2.2%。由於股息在被投資，標普 500 指數在 3 月與第一季分別上漲 4.2% 與 6.2%。

聚焦科技股的 Lone Pine Capital、Tiger Global Management、Whale Rock Capital Management 在 3 月的報酬率都很低。

不過 Glenview Capital 的旗艦基金截至 3 月為止飆升了 25%，原因是押對醫療類股，包括 DXC Technology、Cigna、AmerisourceBergen、McKesso。儘管該基金在去年初曾出現較大跌幅，但去年全年仍上漲 9.5%。

Maplelane Capital 與 Glenview Capital 兩家公司均拒絕評論報導。