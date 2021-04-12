微軟傳收購AI公司Nuance 金額高達160億美元、創次高

消息指出，美國微軟公司 (MSFT-US) 打算以大約 160 億美元買下 AI 公司 Nuance Communications(NUAN-US)，消息人士透露，兩家公司目前正進行談判，如果順利成交的話，可能成為微軟史上規模第二大的收購案。

根據《路透社》11 日 (週日) 報導，微軟打算以每股約 56 美元價格，收購 Nuance Communications 股票，最快在 12 日 (週一) 就會達成共識。

路透報導提到，該項消息最早是由《彭博社》所揭露，不過收購案也仍有破局的可能。

Nuance Communications 的總公司設在美國麻州，強項是 AI 人工智慧及語音辨識，像是蘋果公司 (AAPL-US) 的智慧型助理「Siri」就使用該公司提供的技術。此外，Nuance Communications 的軟體也網羅了健康保健及汽車行業等，範圍廣泛。

過去微軟執行的收購案中，曾於 2016 年以 262 億美元代價買下商務人士愛用的社群網站服務「領英」(LinkedIn)。如果這回 Nuance Communications 的收購案成立，很可能成為微軟史上規模第二大的收購案。

而針對相關報導，微軟方面於截稿前尚未做出任何回應。