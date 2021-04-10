馬斯克大腦晶片新創公司秀成果 猴子單靠大腦打電動

富豪企業家馬斯克 (Elon Musk) 的大腦晶片新創公司 Neuralink 週五發布一個 3 分鐘影片，似乎顯示一隻猴子植入新技術後正在玩簡單的電玩遊戲。

該影片主角名叫 Pager，是一隻 9 歲的雄性獼猴，牠的大腦每一冊都植有晶片，在鏡頭前轉動搖桿玩「Mind Pong」遊戲，以獲取正前方金屬吸管中傳來的香蕉冰沙，但事實上該搖桿已經拔掉電源，真正操作浮標移動的力量來自 Pager 的大腦。

Pager 在受訓時使用搖桿玩遊戲，但在培訓完畢並植入晶片後，實驗者將搖桿電源拔除，所以事實上該浮標的移動是靠晶片讀取 Pager 腦內神經元的訊息。

Neuralink 的產品旨在協助癱瘓者使用智慧手機。馬斯克週四在推特上表示，「Neuralink 第一代產品將能讓癱瘓者用腦袋操作智慧手機的速度比一般人用手指還快。」

馬斯克表示，之後的版本將可讓植入腦部的 Neuralinks 分流訊號到植入身體行動 / 感覺神經元簇的 Neuralinks，進而讓癱瘓者再次行走。該設備植入在與顱骨齊平處，且為無線充電方式，所以外觀和自身感覺都與常人無異。

根據該影片解說，Pager 行動皮層區域植入 2000 多個電極以傳遞大腦電子訊號，Neuralink 可記錄與解讀這些訊號。

Neuralink 於 2016 年在美國舊金山成立，旨在植入無線大腦運算晶片以治療神經系統疾病，例如阿茲海默症、脊髓損傷，並使人類能更融合人工智慧。