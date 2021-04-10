〈美股熱門股〉員工組工會闖關失敗 亞馬遜漲2% Fubotv獲2022世足賽轉播權大漲12%

阿拉巴馬州成立工會未通過，亞馬遜上漲 2.21%

亞馬遜 (AMZN-US) 美國阿拉巴馬州員工成立工會的計畫在周五（9 日）投票闖關失敗，亞馬遜股價上漲 2.21% 至每股 3,372.20 美元。

美國全國勞資關係委員會（NLR Board）數據顯示，這次成立工會投票總數約 3,117 票，其中有 1,798 票反對成立工會，738 票支持，即便算上 505 張問題選票，反對票占上風。本次投票共有 76 張無效票。美國零售、批發、百貨等工會計畫將向美國全國勞資關係委員會提出異議。

Fubotv 獲 2022 世足賽轉播權，大漲 12.61%

Fubotv(FUBO-US) 周五獲 2022 卡達世足賽影音串流媒體獨家轉播權，股價一度狂飆 22%，終場上漲 12.61%，每股收 23.31 美元。

轉播協議內容包括從 6 月開始的 70 場預賽，直到 2022 年初。Fubotv 表示，將會製作包括季前賽、終場、賽後等節目，豐富足球轉播內容。除此之外，該協議也同意 Fubotv 有世足賽錦集與重播的播放權。不過交易條款細節並未公布。

波音 737 MAX 又出包，下跌 1.02%

波音 (BA-US)737 MAX 客機再傳出包，周五緊急發布公告建議各家航空業者停飛該機型客機，股價下跌 1.02%，收 252.36 美元。

波音聲明表示，停飛建議是為檢查電力系統是否具足夠的接地距離，公司目前正與美國聯邦航空署（FAA）密切合作探討問題，並且向客戶通知受影響的飛機編號並提供相關的修正指導。西南航空是其中一家受影響的業者，該公司表示已取消 30 架 737 MAX 飛機航班，將派其他型號飛機出勤替代。