〈美股盤後〉白宮舉行半導體峰會 費半跌逾1%

週一 (12 日) 美股道瓊、標普小幅下跌，從歷史高位回落，白宮舉行半導體虛擬會議之際，晶片股表現不佳，Nvidia 掀起 CPU 市場波瀾，英特爾重挫，台積電 ADR 下跌，費半指數收黑逾 1%。

白宮週一舉行半導體虛擬會議，討論全球半導體短缺問題，本輪會議由白宮經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 和國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 和美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 主持，包括台積電、英特爾和福特、通用汽車等企業高層受邀。台積電董事長劉德音代表台積電出席本輪峰會。

美國總統拜登週一於半導體峰會上透露，美國需要通過投資其晶片基礎設施 (chip infrastructure)，解決半導體持續短缺的問題，以保護供應鏈並振興美國製造業。

白宮發言人表示，本場峰會主要是直接聽取企業意見，了解缺晶片的影響和有效對策，拜登無意引起任何宣布或決定。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 CBS 上週日訪談節目中預測，未來幾個月內經濟與就業將加速成長，但新冠疫情仍是一大威脅，Fed 將維持寬鬆貨幣政策，今年升息機率相當低。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.36 億例，死亡數突破 294 萬例，美國累計確診超過 3124 萬例，累計死亡數超過 56.2 萬。

週一 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 55.20 點，或 0.16%，收 33,745.40 點。

標普 500 指數下跌 0.81 點，或 0.020%，收 4,127.99 點。

那斯達克指數下跌 50.19 點，或 0.36%，收 13,850.00 點。

費城半導體指數下跌 36.20 點，或 1.10%，收 3,258.33 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，能源、通訊服務和資訊科技板塊領跌，非必需消費品、房地產和必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.32%；臉書 (FB-US) 下跌 0.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.023%。

道瓊成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 下跌 4.18%；波音 (BA-US) 下跌 1.16%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.06%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.09%；思科 (CSCO-US) 下跌 1.00%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.03%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.81%；美光 (MU-US) 上漲 0.30%；AMD (AMD-US) 大跌 5.05%；英特爾 (INTC-US) 下跌 4.18%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.62%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.23%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.55%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.98%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.10%。

個股消息

Nvidia (NVDA-US) 大漲 5.62%。發布首款基於 ARM 架構的 CPU 處理器，與聯發科攜手合作，打造一個支援 Chromium、Linux 和 NVIDIA SDK 的參考筆電平台。對手英特爾重跌 4.18%。

UBER (UBER-US) 上漲 2.91% 至每股 59.44 美元。該公司最新財報出爐，隨著疫苗接種人數增加，人們出行意願增加，乘車需求回溫，今年三月叫車服務創 2020 年 3 月以來最佳成績，

中國監管部門以壟斷行為對阿里巴巴開出天價逾 180 億人民幣的罰款，阿里巴巴利空出盡，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 週一股價一路狂奔，收高 9.27%。

市場擔心中國主管機關有意擴大反壟斷調查，騰訊 (TCEHY-US) 下跌 0.21%。京東 (JD-US) 下跌 2.19%。

微軟 (MSFT-US) 週一收漲 0.023% 至每股 255.91 美元。該公司宣布將以 197 億美元現金語音辨識巨頭 Nuance，Nuance 的語音辨識技術為蘋果 Siri 語音軟體奠定了基礎，微軟收購 Nuance 後，將強化 AI 軟實力，這是微軟 2016 年以 262 億美元收購 LinkedIn 後的第二大交易。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.69% 至每股 701.98 美元。投行 Canaccord Genuity 將特斯拉目標價從 419 美元上調至 1071 美元，並將其股票評級從「持有」升至「買入」，主因是特斯拉將打造「蘋果般」的能源生態系統，料將征服兆美元能源市場。

華為周一歸咎於美國製裁造成全球晶片短缺，此外，該公司宣布，將與特斯拉，蘋果、蔚來和小米等公司競爭，計劃投資 10 億美元用於自動駕駛和電動汽車的研發。

華爾街分析

美股財報季本週開跑，銀行股打頭陣。根據 Refinitiv IBES 數據，華爾街分析師預計，標普 500 指數企獲利將比去年同期增長 25%，創 2018 年來本季最強表現。

Allianz 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 點評，通膨和利率仍然是市場面臨的兩個主要因素。

Swan Global Investments 客戶投資經理 Marc Odo 稱，這個平靜時期只是每個人都在消化第一季財報，以及白宮、聯準會有關財政政策和貨幣政策的所有消息。