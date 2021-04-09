中國3月份CPI年增0.4%、PPI年增4.4% 雙雙超預期

週五 (9 日) 中國統計局公布 3 月 CPI 年增率 0.4%，預期 0.3%，前值 - 0.2%；1—3 月平均 CPI 年增率 0%。PPI 年增率 4.4%，預期 3.6%，前值 1.7%；1—3 月平均 PPI 年增率 2.1%。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

中國統計局表示 CPI 受到基期因素減少的情況下，年率反彈上漲，而 PPI 方面則是受到國際原物料價格上漲帶動，出現較大幅度的漲勢。

CPI 年變動

食品價格下降 0.7%，跌幅比前一個月擴大 0.5 個百分點，影響 CPI 下降約 0.12 個百分點。食品中，豬肉價格下降 18.4%，跌幅擴大 3.5 個百分點。非食品價格由前一個月的下降 0.2% 轉為上漲 0.7%，影響 CPI 上漲約 0.56 個百分點。

非食品中，工業消費品價格上漲 1%，為近一年來首度成長，主要是汽油和柴油價格分別上漲 11.9% 和 12.8% 的帶動。

在 3 月份 0.4% 的年增率中，去年價格變動的影響約為 - 0.6 個百分點，比前一個月縮小 1.2 個百分點，新漲價影響約為 1 個百分點。扣除食品和能源價格的核心 CPI 年增率由前一個月的零成長轉為上漲 0.3%，第一季核心 CPI 年增率為 0%。

PPI 年變動

生產資料價格上漲 5.8%，漲幅擴大 3.5 個百分點；生活資料價格由前一個月的下滑 0.2% 轉為上漲 0.1%。

主要產業中，價格漲幅擴大的有，黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲 21.5%，擴大 7.4 個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲 21.3%，擴大 9.2 個百分點；化學原料和化學製品製造業，上漲 11.4%，擴大 7.4 個百分點。

在 3 月 4.4% 的年增率中，去年價格變動的影響約為 1 個百分點，新漲價影響約為 3.4 個百分點。

