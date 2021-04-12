湖北推新規劃 打造記憶體「航空母艦」

週一 (12 日) 湖北宣布關於十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要，內容指出全力推動國家等級的記憶體產業建設，加速達成新技術的開發和規模提升，成為全中國先進記憶體「產業航空母艦」。

湖北也將加速發展物聯網晶片、北斗晶片等，補足封裝測試產業的不足，改善產業創新體系和發展生態，打造全球知名的 IC 產業基地。

(圖片: AFP)

相關規劃內容也提到湖北將佈局區塊鏈等前緣產業，推動區塊鏈與 AI、大數據、物聯網等技術的融合，加速區塊鏈技術創新、應用創新、模式創新，使湖北成為具全國影響力的區塊鏈創新發展群聚地區。

另一方面湖北也將實施新能源倍增行動，打造百萬千瓦級新能源基地，新增新能源裝機千萬千瓦以上，風電、太陽能發電成為新增電力裝機主力。積極推動地熱、氫能源等開發利用，做好以咸寧核電為重點的核電廠址保護。充分發揮火電基礎性保障支撐作用，依序推進負荷中心及浩吉鐵路沿線清潔高效電源建設。

此外在新基建方面，湖北規劃建設智慧的新一代訊息基礎建設，加速 5G 網路的興建，計劃建設 13 萬個 5G 基地台，5G 網路涵蓋可達武漢市全區域和各市州主城區，提升縣級城區覆蓋率。

同時發展便捷智慧的融合基礎設施，建設 20 萬個以上新能源汽車充電樁，建設國家級智慧網聯汽車大數據平台、綜合試驗平台，搭建約 20 個企業級工業網際網路平台。

