百容半導體導線架供不應求 助攻Q2營收再走高

近期車用零組件需求大幅擴張，尤其半導體相關應用需求強勁，百容 (2483-TW) 生產的半導體導線架及繼電器產品，訂單全數塞爆，百容主管指出，積極鞏固料源之下，第二季營收可望持續上揚。

同時，百容也計畫在台增購沖壓機台擴充產能，以因應不斷上升的導線架需求。

另外，百容 100% 轉投資生產步進馬達的碧茂電子，其江蘇相城廠因官方興建捷運系統的需求將遭徵收，預估徵收補價利益人民幣 3331 萬元，約 1.45 億元台幣，挹注百容每股純益 1.33 元，最快今年第四季入帳，光此業外補償收益，即超過去年全年百容每股純益 0.76 元。

百容 3 月營收 1.67 億元，月增 38.38%，年增 5.7%，第一季營收 4.73 億元，創 9 季以來新高，季增 5.29%，年增 22.31%。

百容 4 月全面完成華南廠遷移到中國安徽滁州設立的新廠並投產，供貨量可望提升，將有助紓解目前供給吃緊現況。

百容半導體應用的導線架等產品，去年營收比重達 35%，今年第一季一舉走揚到 39%，百容主管指出，未來幾年半導體應用產品將成營運主力，江蘇蘇州相城廠也成重要生產據點，營運上升趨勢明確。

百容中國安徽滁州設立的新廠，未來在大陸生產線的分工將是把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由該廠生產，而半導體導線架等，則全數在蘇州相城廠生產，原有的深圳公司則轉型成為買賣、服務據點。

百容主管指出，遷廠進行順利，但由於從華南遷廠過程形成產能缺口，造成繼電器、端子台等產品供給吃緊，而半導體應用部分，由於車用半導體目前市場需求高度擴張，蘇州相城廠產能利用率也很，同時，國際銅價大幅飆漲，百容也擬向客戶端在報價上提出反映。

台灣產線部分，百容也積極擴充台中工業區新廠的生產規模，新投資並取得工業區立體化容積獎勵，預計今年第四季完工、投產；百容預計投資金額 21.78 億元，台中工業區新廠完工之後，兩岸產能包含台中、江蘇相城及安徽滁州的三大支柱備齊，有助因應客戶端今年的需求。