遠東斥近百億打造國際會議中心 將成桃園文化新地標

遠東集團斥資近百億元，於桃園內壢打造「遠東國際會議中心」，今 (12) 日開工動土，由會議中心、有庠紀念館、藝術中心 3 棟建築組成，基地面積達上萬坪，預計 3 年內完工，未來可望成為桃園市的文化新地標。

遠東集團董事長徐旭東今天上午偕桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花、文化部長李永得，出席「遠東國際會議中心」開工動土典禮，基地面積約 11143 坪，總樓地板面積約 17983 坪，總計斥資新台幣近百億元。

徐旭東表示，今日動工的「遠東國際會議中心」邀請西班牙國寶級建築師結構詩人 Dr. Calatrava 打造設計，其中，「有庠紀念館」為紀念遠東集團創辦人徐有庠先生設立，作為學術、公益、慈善活動場地。

「會議中心」打造北台灣第一座葡萄園式音樂廳，可容納 1200 席，另有 480 席座位的戲劇廳；「藝術中心」則做為藝術展覽及育成中心空間，未來結合鐵路地下化及捷運路網等便利的交通系統，盼帶動整個北台灣都會區的經濟發展和藝文能量。

鄭文燦提及，市府推動內壢車站整體都市計畫，以桃園鐵路地下化、內壢車站地下化為核心，進行內壢北營區、內壢車站轉型及遠東紡織廠工業土地轉型利用等規劃。其中，亞東紀念醫院桃園分院計畫已核定，未來發展生醫產業聚落；內壢車站地下化後，鐵道將變身為 50 米林蔭大道，期盼在遠東國際會議中心計畫加持下，能更順利帶動地方產業、文化活動的成長和蓬勃。

經濟部長王美花表示，近年桃園在產業、文化、娛樂、運動賽事等領域，都有顯著進步。遠東國際會議中心未來啟用後，相信可大幅提升內壢藝術感，翻轉桃園，經濟部也會多加宣傳此項建築設施，讓更多企業選擇到桃園舉辦大型會議。