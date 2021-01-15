開放銀行第二階段上線 遠東銀搶頭香首家登場

遠東商銀 (2845-TW) 與遠傳電信 (4904-TW) 合作的開放銀行第二階段，今 (15) 日正式上線，遠東銀為首家獲核准辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」服務的銀行，運用 Open API 技術串聯遠傳 friDay 理財 + APP，正式進入跨業資料共享時代。

金管會開放銀行分為三階段推動，第一階段，只開放銀行中的公開資訊查詢，像是允許查詢銀行的利率、匯率、ATM 位置及產品資訊。第二階段則是開放客戶資訊查詢，也就是在客戶的同意下，讓許多第三方服務 (TSP) 業者可以提供帳戶整合服務。

遠銀於去年 12 月 11 日為唯一一家率先獲得開放銀行第二階段核准的銀行，金管會在今年元旦又公布開放銀行第二階段其餘核准名單，為華銀、元大、中信、兆豐、一銀及國泰世華銀行等六家銀行與集保合作案。

而遠銀在獲得核准函後，隨即攜手遠傳運用敏捷開發，以高效模式進行高品質的軟體開發，在短短 1 個月餘便快速上線，遠銀表示，開放銀行第二階段上線後，可依照消費者的意願與需求進行授權，將個人資料轉移給受委託方，把資料自主權還給消費者。

遠銀是全國第一家將開放銀行第二階段功能上架的銀行，此次與遠傳電信 friDay 理財 + 合作，由該行 Bankee 社群銀行作為開放銀行的平臺，運用 Open API 技術與遠傳電信 friDay 理財 + APP 串連客戶資料，只要遠傳電信 friDay 理財 + APP 用戶，今天起都可查詢臺幣活存存款帳戶餘額、查詢信用卡當期帳單資訊等，還能獲得 500 元遠傳幣 (等同現金新台幣 500 元)。

而查詢臺外幣活存存款帳戶交易明細資訊、定存存款帳戶餘額、定存餘額查詢、信用卡歷史帳單資訊、信用卡額度資訊、信用卡帳單消費明細等服務，後續也將陸續上線，遠銀表示，會打造一站式整合服務，滿足消費者行動金融需求，實現金融即服務（Banking as a Service，BaaS）。

遠東商銀數位金融事業群副總經理戴松志表示，開放銀行第一階段僅為公開資料查詢，第二階段為消費者資訊查詢，為開放銀行的重要關鍵，正式進入跨業資料共享時代，真正開啟台灣開放金融全新篇章。

由於遠銀與合作的遠傳為同集團的「兄弟公司」，合作起來效率加乘，戴松志進一步指出，開放銀行精神與遠東商銀 Bankee 社群銀行共創、共享、共好的核心理念不謀而合，原預計第一季上線的功能，提前了 2 個月上架，搶得頭籌，展現了遠東商銀數位創新的實力，更顯現了遠東集團深耕金融科技的企圖心，發揮集團綜效，為消費者、銀行和電信業者創造三贏。