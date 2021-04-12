建大3月營收32億元登新高 Q1攀7季高點

輪胎廠建大 (2106-TW) 今 (12) 日公告 3 月營收 32.87 億元，受惠輪胎需求持續暢旺，產品價量齊揚，營收月增 41.68%，年增 30.38%，創新高；第一季營收 85.62 億元，季增 4.36%，年增 30.86%，寫近 7 季高點。

建大第一季受惠自行車、沙灘車等需求持續強勁，加上車市回溫，汽、機車及卡車等需求同樣轉強，產能維持滿載，被客戶追著跑，訂單能見度看至年底。

為因應反傾銷稅率影響，建大將擴大越南廠產能，搶食北美市場訂單，除越南廠外，包括印尼廠、台灣廠與中國廠，也都將因應客戶需求擴產，看好今年銷售動能可望進一步躍升。

雖然國內輪胎業仍受美國反傾銷稅影響，不過，建大對此看法正向，公司表示，越南產能有零反傾銷稅的條件，台灣訂單可望順利調整至越南；而越南廠轎車胎第三期擴產計畫將陸續開出，產能將從目前的日產能 1 萬條，逐季拉升至第四季的 2 萬條，搶攻北美市場。

另一方面，受惠疫情帶動，自行車、沙灘車、摩托車市場熱銷，對相關輪胎需求倍增，建大印尼廠因此計畫擴廠自行車胎產能；台灣廠、中國廠也都增購設備加班增產，滿足客戶需求。