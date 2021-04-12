螞蟻再遭約談 整改5大面向含申設金融控股公司、回歸支付本源等

為敦促螞蟻集團實踐全面整改，中國人行、銀保監會、證監會和外匯局等金融管理部門周一 (12 日) 再度聯合約談螞蟻集團，向螞蟻集團提出五項重點業務的整改要求，包含必須申設為金融控股公司，以及將支付業務回歸本源，斷開支付寶與「螞蟻花唄」、「螞蟻借唄」等金融產品的不當連結等。

人行副行長潘功勝周一表示，本次再度約談螞蟻集團，主要是要求該集團必須正視金融業務活動存在的嚴重問題以及整改作業的必要性。

潘功勝解釋，整改的五大面向包含將螞蟻集團申設為金融控股公司，所有從事金融活動的業務機構都必須納入控股公司接受監管。此外，螞蟻也必須切斷支付寶與花唄、借唄等金融產品的連結，糾正將信貸業務套入支付業務的不當競爭行為。

為了打破信息壟斷，監管部門還要求螞蟻必須嚴格落實《徵信業管理條例》，依法持牌經營個人徵信業務，在收集和使用個人信息上，必須遵循合法、最低、必要原則，以保障個人和國家信息安全。

其他要求還包含嚴格落實監管要求，以及管控重要基金產品流動性風險，主動壓低餘額寶餘額。

對於上述整改要求，螞蟻集團表示將在監管部門領導下，積極落實整改相關作業，並以本次整改為革新契機，堅定立足小微、服務實體經濟的定位。

針對下一步如何加強平台企業的金融監管，潘功勝表示將堅持「金融為本、科技賦能」，平台企業展開金融業務應以服務實體經濟與防範金融風險為本，不能使科技成為違法行為的保護色，堅持金融活動應全部納入金融監管。