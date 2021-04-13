鮑爾：Fed已介入調查Archegos爆倉事件 目前未引發系統性風險

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，聯準會正在監視 Archegos 資本的爆倉事件，以及一些銀行遭受數十億美元損失的原因，但也強調此事件目前未引起大規模系統性風險。

鮑爾上周日接受 CBS 採訪時表示，聯準會正在非常仔細地監視該事件，並與國內外的監管機構合作從中了解。

鮑爾表示，目前此事件並未引發投資機構或金融體系的潛在系統性風險，但是銀行在面對相對容易理解的業務中，卻因為一位客戶而遭受巨大損失，反而令人擔憂。

鮑爾說，聯準會試圖確保銀行了解自身所面臨的風險，並擁有適當的系統來對其進行管理，這目前似乎是銀行體系一個重大缺陷。

除了聯準會，美國證券交易委員會 (SEC)、商品期貨交易委員會 (CFTC) 以及參議院銀行委員會主席 Sherrod Brown 也都表示正在檢視此事。

前 Tiger Asia 經理 Bill Hwang 經營的 Archegos 資本因 3 月底槓桿操作失利、無法履行保證金追繳遭斷頭，導致 ViacomCBS、Discovery 和多檔中概股如唯品會等出現史上單日最大跌幅。

這也使提供資金以及擁有相關持股的銀行蒙受數十億美元的損失，瑞士信貸 (Credit Suisse) 和野村證券 (Nomura) 首當其衝，分別虧損 47 億美元和 20 億美元。

相較之下，高盛及摩根士丹利受的影響有限。摩根大通分析師 Kian Abouhossein 從 Archegos 的規模推估，銀行業因此事件蒙受的總損失可能介於 50 億至 100 億美元之間。