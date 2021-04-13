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美國外匯報告周四發布 擬不列中國為匯率操縱國

鉅亨網編譯余曉惠
美國外匯報告周四發布 擬不列中國為匯率操縱國 (圖:AFP)
美國外匯報告周四發布 擬不列中國為匯率操縱國 (圖:AFP)
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彭博引述知情人士說法報導，美國財政部預定周四發布外匯政策預定，財長葉倫將不會在半年外匯報告中把中國貼上匯率操縱國的標籤，以避免美國與中國關係出現新的衝突。

外匯政策尚未拍板定案，發布時機也可能更動。財政部拒絕評論此報導，離岸人民幣在報導出爐後繼續攀高，升值 0.2% 至人民幣 6.5462 元兌 1 美元

美國在 2019 年年中把中國列為匯率操縱國，時機並非例行發布時間點，但五個月後為了讓中國在貿易談判中讓步，又拿掉這個標籤。

根據去年 12 月的外匯報告，把越南、瑞士列為匯率操縱國，並將台灣、泰國和印度列入觀察名單。中國原本就在觀察名單中。

據悉葉倫團隊也在討論是否推翻 2019 年川普執政時期調降有關「競爭性貶值優勢」門檻的作法，如果成真，將使受到財政部審查的國家減少將近一半。

美國界定匯率操縱國有三個條件，包括對美國一年貿易順差超過 200 億美元，外匯干預超過國內生產毛額（GDP）的 2%，以及對全球經常帳順差超過 GDP 的 2%。

列為匯率操縱國的國家不會馬上面臨美國處罰措施，但此事通常會在金融市場引發波動。

拜登政府正設法要求中國對不公平貿易、打壓人權等方面的作為負責任，同時審視川普時代對中國數千億美元商品的關稅。

雖然財政部暫時不會把中國列為匯率操縱國，但財政部官員仍擔心，中國會藉由國有銀行掩飾匯率干預行動。

葉倫在 1 月任職聽證會中對議員表示，美國「應該反對」其他國家，並暗示調整評判條件，表示不該把雙邊貿易逆差視為「單一且一體適用的指標」。

康乃爾大學經濟學者普拉薩德（Eswar Prasad）說，川普時代對匯率操縱標準採取臨時性解釋，現在財政部希望透過更明智的標準，並透過這套標準對各國以一致方式重建外匯報告的信譽，改變過去針對特定國家更改流程的做法。

（本文不開放合作媒體轉載）

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