〈新股IPO〉傳攜程最終申購價每股268港元 超額認購已逾5倍

週二 (13 日) 外媒報導指出，全球最大線上旅遊平台攜程集團返回香港二度上市的申購指引價格，最終將設為每股 268 港元，原本設定最高不超過每股 333 港元。

依照計劃，攜程於 2021 年 4 月 8 日至 4 月 13 日期間公開申購，募資金額則介於 10～20 億美元，預計將於 4 月 19 日 (週一) 正式在港股市場掛牌交易。

綜合香港券商數據，截止週一 (12 日) 晚間 8 點 30 分，攜程已有約 47 億港元融資，相當於超額認購 5.31 倍。

融資額位居前 3 名的券商分別為富途證券的 20.17 億港元、輝立證券的 9.4 億港元和華盛證券的 5 億港元。

(圖片: AFP)

根據香港公開發行中超額認購的水準來看，攜程在香港公開發售下可發行的股份總數可調整為最高 885.8 萬股，約佔全球發行初步可供認購股份的 28%。

攜程表示，這次回到香港二度上市募集的資金主要將用於 3 個方面，第一：用於拓展攜程的一站式旅遊服務及改善用戶體驗；第二：用於對技術進行投資以鞏固攜程在產品及服務領域的領先地位，並提高經營效率；第三：用於一般公司營運用途。

攜程是今年第四家返回香港上市的中國企業。今年第一季已經有百度 (9888-HK)、嗶哩嗶哩(9626-HK)、汽車之家(2518-HK) 完成在香港二度上市。

攜程回香港上市之際，正值全球科技股吸引力式微的背景。投資人正從估值極高的成長型股票轉向投資那些有機會從全球經濟復甦中受惠的循環型股票。