SPAC泡沫將吹破？美國SEC擬加強會計審查 料影響上百筆新申請案

美國主管機關再對華爾街火熱的借殼上市交易活動施加威脅，彭博報導，美國證券交易委員會 (SEC) 將修訂針對特殊目的併購公司 (SPAC) 的會計指引，可能影響數百筆 SPAC 新申請案。

根據報導，SEC 正在制定新的指引，SPAC 針對早期投資者發行的權證 (warrant) 可能不被視為權益、而是負債，如果不解決相關事宜，SEC 不會為公司的註冊聲明宣告有效。

SPAC 早期投資人買進的單位通常包括普通股，和一部分日後可以買進更多股票的權證，由於權證通常帶給投資人更多報酬，在會計上被視為權益。權證也常被 SPAC 團隊當作獎勵，作為創辦人股權以外的甜頭。

主管機關最近幾個月來多次示警 SPAC 潛在風險，知情人士透露，SEC 上周起和會計界就新指引展開溝通，數百筆新申請案可能受到影響。不只如此，已經上市、以及已和目標對象敲定交易的 SPAC，也可能被迫重新說明財務數據。

SEC 上周透過推特推文警告，「只因名人背書或投資，就參與 SPAC 投資，絕不是一件明智的事。」

彭博統計顯示，今年來超過 550 家 SPAC 在美國申請上市，預計募資 1620 億美元，超越 2020 年總和 — 而 2020 年的 SPAC 募資金額已經比往年總募資額總和還高。

但 SPAC 交易熱潮進入第 2 季之後迅速冷卻，zerohedge 引述資料顯示，上周只有三筆 SPAC 交易，在此之前，今年來每周大概都有超過 20 筆 SPAC 交易。

美國 SPAC 交易募資金額。來源: zerohedge、Dealogic、高盛全球投資研究

此報導出爐後，SEC 發布公告說明會計準則變更事宜，呼籲參與 SPAC 交易的投資人留意會計準則變更帶來的影響，SEC 需要對每家 SPAC 發行、每筆交易發行的權證仔細審視。

若 SEC 修訂指引，被聘僱來確保 SPAC 交易遵循法規的會計人員和律師，將面臨額外作業程序。

根據彭博，最新變更使 SEC 負責審查 SPAC 申請的人員不知所措，並導致 SPAC 公司的責任保險費率激增，令市場憂心 SPAC 泡沫將爆破。

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