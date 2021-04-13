〈渣打投資展望〉美元反彈曇花一現？ 渣打示警：短線反彈、中長期趨貶

美債殖利率攀升帶動美元反彈，渣打銀行表示，短期利差支撐美元反彈，看好美元在未來 3 個月內持續升值，美元指數預估落在 92 到 94 點區間震盪，但要注意的是，未來經濟復甦後，資金外流可能讓美元回貶。

渣打銀行今 (13) 日舉行 2021 第 2 季投資展望記者會，財富管理處主管陳太齡指出，預期美元未來 3 個月內升值，但預期升勢不會持續太久，研判在疫苗陸續施打、疫情趨緩後，美國經濟重啟復甦時，資金可能外流轉往美國以外之地尋求收益。

此外，在美國預算與貿易赤字飆升的情況下，恐讓市場對於美元前景看法轉趨謹慎，因此從中長期角度來看，美元可能趨貶機率較高。

在其他貨幣兌美元部分，陳太齡指出，主要呈現中長期趨勢分化的現象，其中歐元兌美元近期可能下滑，但美元流動性充裕且聯準會限制公債殖利率可能會壓抑歐元走弱。

至於英鎊部分，今年也有機會重回升勢，預估今年底前英鎊兌美元可望上看 1.40 元，儘管脫歐後的金融服務談判可能衝擊經濟成長減緩，但仍看好英國在全球貿易成長與貿易回溫帶動下，推升英鎊走勢，預期未來一年英鎊兌美元有機會挑戰 1.5 元。

另外，美元兌日圓預估在 110 元徘徊，美元兌人民幣近期盤整機率大，預估可望在下半年測試 6.45 元價位。