發票管理更方便 五大電信帳單雲端發票可綁手機條碼載具

為推廣雲端發票，財政資訊中心今 (14) 日宣布與五大電信業者合作，消費者即日起可將電信費用帳單雲端發票直接綁定手機條碼載具，可減少紙本帳單列印，還能增加中獎機率。

財政資訊中心主任張文熙表示，用手機條碼儲存電信帳單的雲端發票，當用戶新申辦或攜碼電信行動門號後，電信業者就會透過簡訊或電信帳單，引導消費者至電信業者會員平台網頁，完成手機條碼綁定電信帳單發票的程序。

另外，如果還沒申請手機條碼載具，也會進一步引導連結至電子發票整合服務平台，完成申請與相關設定程序。

張文熙表示，將電信帳單雲端發票綁定手機載具，不僅便於消費者管理發票，也能減輕電信業交付發票與中獎通知的成本。

以民眾來說，設定手機條碼載具後可集中管理所有發票，並主動完成對獎，中獎後也會主動通知用戶，並將獎金直接匯入帳戶，不怕發票遺失與獎金擦身而過；對於電信業而言，也能減少中獎通知、交付發票等成本支出。

根據財政資訊中心統計，五大電信業去 (2020) 年共開立 3.4 億張雲端發票，占所有雲端發票比重約 13.8%，占全部公用事業的雲端發票約 65.2%。

統計近三期五大電信業開立的雲端發票，其中 1000 萬的特別獎共 3 張、200 萬特獎有 1 張，20 萬頭獎則有 6 張，另外，雲端發票專屬的百萬元獎則開出 7 張最多。