〈世芯法說〉連吞三根跌停 公司：不排除祭出庫藏股

世芯 - KY(3661-TW) 今 (13) 日召開法說會，由於飛騰事件影響，世芯股價連吞三根跌停板，從 902 元崩跌至 658 元，全體股民與三大法人損失慘重，財務長王德善指出，由於近日股價表現弱勢，不排除祭庫藏股，維護股東權益。

世芯近日受飛騰利空事件衝擊，連吞三天停板，股價跌幅 27%，一舉摜破所有均線，至今日止還有 1.2 萬張委賣單高掛，法人表示，儘管公司喊出必要時實施庫藏股，但今年營收恐因年增幅低於預期，難挽回投資人信心，庫藏股是否有助股價仍有待觀察。

此外，世芯由於飛騰事件吸引大眾目光，今日法說會湧入大批人潮，起初不僅登入不易，後續也因線上會議室額滿、連線頻頻受阻等問題，影響投資人觀感。

總經理沈翔霖表示，由於美國出口管制規則變化，公司自 4 月 8 日起全面停止出貨飛騰，預計影響今年營收 25%，預計全年營收、獲利仍優於去年，營收目標年增 20%，約 85 億元，但相較之前市場預估 100 億元，有明顯落差。

展望後市，沈翔霖仍看好，世芯北美、歐洲客戶先進製程的案件仍照計畫進行，預計在兩顆 AI 晶片陸續進入量產下，2022 年營收規模可達 100 億元。