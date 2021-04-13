股匯成交量能兩樣情 台幣量縮連4貶收28.465元

台股今 (13) 日上沖下洗，成交爆出 4662 億元天量，反觀匯市交投清淡，新台幣兌美元呈狹幅整理格局，終場匯價連 4 貶，收 28.465 元，微貶 0.6 分，台北及元太外匯市場總成交值僅不到 10 億美元。

台股盤中漲近 200 點，再度觸及萬七大關，達 17041.37 點，改寫歷史新高，但尾盤電子股賣壓湧現，指數翻黑下跌 34 點，收在 16824 點，失守 5 日線，高低震盪超過 230 點，外資連續 3 個交易日賣超，大盤總成交值爆出 4662 億元，創史上最大量。

匯市方面，新台幣兌美元今天以 28.47 元開出，最高僅 28.43 元，外資有買有賣，量能不大，出口商進場意願也不高，台幣一路在 28.44 元附近整理，終場以 28.465 元作收，貶值 0.6 分，為連續 4 個交易日走貶。

台北外匯市場今日成交值 6.33 億美元，元太外匯成交值 3.47 億美元，合計總成交值 9.8 億美元。

台灣出口表現強勢，3 月不僅連 9 紅，更衝破新台幣 1 兆元，創歷年單月新高。匯銀人士表示，近來新台幣兌美元匯價陷觀望，但基本面支撐強勁，貶值幅度有限，後市須觀察美國經濟指標及外資動向。

根據央行統計，今年以來迄今，新台幣兌美元匯率微升 0.15%，較其他亞幣表現強勢，日圓貶值幅度達 5.67%，韓元重貶 3.52%，歐元貶 3.2%，菲律賓幣貶 1.11%，人民幣也小貶 0.15%。