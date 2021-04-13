中國第一季出口年增39%、進口年增19%、順差擴大近七倍

週二 (13 日) 中國海關總署公布第一季，中國進出口總值 8.47 兆人民幣，年增 29.2%。其中，出口 4.61 兆人民幣，年增 38.7%；進口 3.86 兆人民幣，年增 19.3%；貿易順差 7592.9 億人民幣，年增 690.6%。

中國海關總署表示第一季中國進出口數據有五大特色：一為民營企業活力增強。第一季中國民營企業進出口 3.95 兆人民幣，年增 42.7%，占中國外貿總值的 46.7%，比去年同期提升 4.4 個百分點。另外外商投資企業進出口 3.19 兆人民幣，年增 22.7%，比重 37.7%。

二是與主要貿易夥伴進出口保持增長。第一季，東協、歐盟、美國和日本為中國前四大貿易夥伴，分別進出口 1.24 兆人民幣、1.19 兆人民幣、1.08 兆人民幣和 5614.2 億人民幣，年增率分別為 26.1%、36.4%、61.3% 和 20.8%。

(圖片: AFP)

三是一般貿易進出口比重提升。第一季中國一般貿易進出口 5.19 兆人民幣，年增 32%，占中國外貿總值 61.2%，比去年同期提升 1.3 個百分點。

四是機電產品出口比重逾六成。第一季中國出口機電產品 2.78 兆人民幣，年增 43%，占出口總值 60.3%，較去年同期提升 1.7 個百分點。

五是主要大宗商品進口量增加。第一季中國進口鐵礦砂 2.83 億噸，年增 8%；原油 1.39 億噸，年增 9.5%；天然氣 2938.8 萬噸，年增 19.6%。同期，進口大豆 2117.8 萬噸，年增 19%；玉米 672.7 萬噸，年增 437.8%；小麥 292.5 萬噸，年增 131.2%。

中國海關總署評論總體來看，今年以來中國外貿保持恢復性成長態勢，利多因素持續增加。同時也應當看到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟形勢依然複雜嚴峻，外貿發展面臨諸多不穩定不確定因素。