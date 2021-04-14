日經：台灣19家科技大廠3月增收逾21% 疫情下PC表現暢旺

半導體及 LCD 面板的全球性短缺持續，不過台灣科技大廠的業績表現依舊亮眼。《日本經濟新聞》彙整台灣 19 家主要上市科技公司的 3 月營收合計金額後發現，成長幅度較去年同期增加 21.5%。約有 7 成企業確保 2 位數成長，延續從去年秋天開始的氣勢。

台灣 19 家名列日經亞洲 300 強 (Asia300) 的科技公司，今年 3 月的合計營收年增 21.5% 至新台幣 1 兆 1299 億元。19 家企業當中有 15 家企業的營收增加。

值得留意的是，這些企業的業績從去年 11 月開始就一路長紅。19 家企業的合計營收金額到今年 3 月為止，已連續 5 個月出現 2 位數成長。

這個現象與疫情嚴峻有相當大的關連，線上學習及遠距工作的生活形式在全世界普及，3C 產品的需求隨之大增。其中又以電腦的供需問題最為明顯，占全球電腦生產 8 成的台灣廠商，業績明顯增長。

電腦代工大廠仁寶 (2324-TW) 的 3 月營收年增 33.9%，廣達 (2382-TW) 也有 20.9% 的增長。這兩家公司從美國、中國等全球各國的大型電腦廠商拿到訂單並大量生產電腦。Chromebook 代工生產接單表現亦相當良好，工廠持續繁忙。

台灣廠商出色的業績表現，與零組件短缺所造成的零組件價格高漲有關。當前 DRAM 行情較去年秋天上揚約 15%，電腦用 LCD 面板也較去年同期上漲 2 至 3 成，生產電腦零組件的廠商業績也因而走高。

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 2021 年 Q1 淨利暴增 40%，總經理李培瑛預期 DRAM 供給到年底前仍會持續吃緊。在這波供需問題解決之前，台灣科技大廠的業績表現應該還會繼續走揚。