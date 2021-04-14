經營混亂、收購案未搞定 東芝社長辭職下台

日本東芝 (6502-JP) 公司社長兼執行長車谷暢昭，在週三 (14 日) 辭職。東芝在營運方面與積極投資人的大型股東彼此對立，面對如此情況車谷暢昭也沒有具體對策，還有積極推動的構造改革也引發內部不滿。公司內外對他的不信任感也造成經營上的混亂，最後演變成下台一鞠躬的罕見結果。

時間回到 4 月 6 日，當時日本財經界就有風聲傳出，東芝在隔天召開的董事會將通過公司社長的更迭案。然而到了 7 日當天，東芝董事會實際討論的是會長綱川智再度擔任執行董事、以及英國私募基金 CVC 資本夥伴公司提出的併購提案。車谷暢昭也在那個時候強烈回應，表示從沒說過他要辭職。

而當大家以為事情已經塵埃落定，在事過一週之後卻又爆出車谷暢昭辭職的消息，在日本財經界投下震撼彈。

車谷暢昭辭職的導火線，可以追溯到 2020 年的定期股東大會，當時最大股東新加坡投資公司 Effissimo Capital Management 提到東芝當年 1 月公布的子公司循環交易案，開始提及以東芝現有的經營陣容無法做好公司治理。

在東芝 2019 年 6 月的定期股東大會，車谷暢昭的續任案是以約 99% 的贊成比例通過。然而到了 2020 年 7 月，該比例大幅滑落到 57% 左右。東芝經營陣容與積極投資人股東之間的對立也不曾間斷。車谷暢昭要在 2021 年定期股東大會過關續任，也恐怕是困難重重。

東芝在今 (14) 日午後召開線上記者會，董事永山治表示車谷暢昭於當 (14) 日早上提出辭呈，公司方面也已經受理。

永山治在說明中提到，東芝股票已經在今年 1 月升格回到東證一部，公司重生任務完成，也因此同意車谷暢昭的離職案。並表示該決定完全是尊重車谷暢昭的個人意願。

另一方面，永山治也提到 CVC 的併購提案尚處初期階段、內容空洞。且該併購案並非東芝方面所提出的要求，來得過於突然。現階段無法給予評價，有必要慎重檢討。

當被問到車谷暢昭的離職，是否與他過去曾在 CVC 的日本法人任職有關、有無利益衝突的疑慮時，永山治則答覆「應該沒有直接關連。」他還表示「由於車谷暢昭的離職，也不知道提出併購提案的 CVC 方面是否會有想法上的改變。」

而關於新上任的公司社長綱川智，永山治則表示「建構與股東之間的信賴關係是關鍵字。此外，員工之間對於這次併購提案的不安也正在擴大。新進員工也已進入公司，經營高層與前線員工團結向前是重要課題。」

有關鎧俠 (KIOXIA) 的 IPO 規畫，永山治也表示東芝沒有插手鎧俠營運的企圖，IPO 全都交由鎧俠自行判斷，在現階段也沒有決定事項。協助鎧俠 IPO 的既定原則不變，東芝會將鎧俠放手。