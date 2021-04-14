〈國光生法說〉新冠疫苗進度延遲 董座致歉：年底將進三期臨床

國光生 (4142-TW) 為國內首家投入新冠疫苗開發的疫苗廠，如今研發進度落後其他業者，對此，董事長詹啟賢今 (14) 日法說會提到，對投資者感到抱歉，目前正在調整疫苗劑量，後續將啟動多國多中心臨床試驗，預計年底前進入三期臨床，走正規完整藥證程序。

詹啟賢坦言，新冠疫苗開發進度比較慢，目前正重新調整疫苗劑量與重新設計臨床試驗，不過新冠疫情可能流感化，疫苗開發將會執行一期至三期臨床試驗，力拚今年底前進入三期試驗，真正施打進度會比國際藥廠晚一年，雖然研發速度腳步放緩，讓投資者感到失望，不過疫苗開發將走正規試驗，長遠來看對投資者才有交代。

詹啟賢表示，新冠疫苗規劃在東南亞、台灣等執行多國多中心臨床試驗，預計收案量超過 2 萬人，會跟隨國際大藥廠腳步，在疫情嚴重國家進行試驗，分析出疫苗有效性、保護性數據。

其他疫苗開發方面，國光生旗下子公司安特羅生技 (6564-TE) 開發的腸病毒 71 型疫苗，藥證審查進入尾聲，上個月已與主管機關完成藥審會，目前正在等待結果，力拚今年取得藥證、明年年中前開始放量出貨。

安特羅總經理張哲瑋表示，腸病毒 71 型疫苗主要針對 6 歲以上兒童，每人需打兩劑，台灣年需求量約 60 萬劑，初估能拿下一半市占；中國年需求量約 3000 萬劑，目前由 3 家當地藥廠供貨，單價人民幣 188-192 元，看準中國市場需求大於供給，未來腸病毒疫苗上市後，有望高於現有市場價格。

產能方面，國光生新建置的細胞培養廠將於本月進行設備測試、下半年完成 GMP 審查，預計年底完工、投產，初估產能將有 1000 公升可生產 800 萬劑腸病毒 71 型疫苗。