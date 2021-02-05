國光生去年業內外挹注營運轉盈 年終達5個月

國光生 (4142-TW) 表示，去年受惠本業流感疫苗出貨顯著成長，加上將取得荷蘭商 Crucell 和解金，營收創新高、獲利也擺脫連 8 年虧損，因此宣布年終、端午、中秋共 5 個月獎金犒賞員工。

國光生表示，過去年終約 1 個月，加上端午禮金 0.5 個月、中秋禮金 0.5 個月，總計約 2 個月，不過去年受惠海外內流感疫苗出貨量增加，推升去年全年營收 18.69 億元，創新高，加上荷蘭商 Crucell 和解金挹注下，估去年全年每股純益可達 3 元。

國光生指出，去年營運順利轉盈，因此決議回饋給員工，預計年前將發放 3 個月年終，後續端午、中秋各發 1 個月禮金，總計全年年終達 5 個月。

展望今年，國光生指出，預期今年有機會取得中國四價流感疫苗藥證、子公司安特羅腸病毒疫苗藥證同樣有望到手，第二條無菌針劑充填線下半年投產，年產能擴大至 1 億劑，全年營收估年增 2 成以上。

海外代工方面，國光生與法國賽諾菲集團 Protein Sciences 公司展開生產合作，將重組蛋白四價流感疫苗正式商品化並在美國上市，其中疫苗由國光生代工生產，去年約出貨 800 萬劑，估今年出貨量將比去年小幅成長。