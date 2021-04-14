拜登特使前參議員陶德率團抵台 促深化台美各領域合作

美國總統拜登派遣前聯邦參議員陶德 (Christopher Dodd, D-CT)、前副國務卿阿米塔吉 (Richard Armitage) 及史坦柏格 (James Steinberg) 於今 (14) 日搭乘專機訪台，外交部長吳釗燮親自接機，雙方將就台美關係各項重要議題交換意見，深化夥伴關係。

外交部說明，陶德與拜登交情深厚，曾經在 1979 年《台灣關係法》立法過程扮演重要角色。阿米塔吉及史坦柏格分別在小布希總統及歐巴馬總統任內擔任副國務卿，受到華府政界敬重，近年來均曾多次訪台。

外交部指出，拜登政府上任至今不到 3 個月，在許多重要職務人事尚未到位的情況下，即規劃派遣重量級、具代表性的訪團來台，此行訪團成員更涵蓋民主、共和兩黨資深政要，彰顯美方對台灣的一貫堅定支持與重視。

拜登上任後不斷深化與傳統盟友的關係，我國政府也積極與美方強化雙方各層級及各領域的交流。外交部認為，陶德等人來訪，有助於與拜登政府持續密切合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。

陶德訪團於今日下午搭乘專機抵達松山機場，吳釗燮與 AIT 處長酈英傑接機，14-16 日訪台期間，將晉見總統、拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部午宴與總統晚宴，雙方將就台美關係各項重要議題交換意見。