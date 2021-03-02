美國議員提案籲恢復台美邦交、啟動台美FTA洽簽程序

美國共和黨眾議員 Tom Tiffany 再次推動去年 9 月提出的倡議，上周五 (26 日) 和同黨議員 Scott Perry 透過共同決議案 (concurrent resolution) 呼籲美國和台灣恢復正式邦交，終結過時的「一中」政策，並要求美國支持台灣參與國際事務，以及啟動美台洽簽自由貿易協定 (FTA) 的程序。

共和黨兩位眾議員在共同決議案中呼籲美國終結一中政策，承認台灣為獨立國家、不受中國人民共和國治理或為其領土一部分的客觀事實。決議案指出，台灣本島與離島從未受中共管轄或統治，但北京卻持續非法宣稱對台灣享有主權，並利用所謂的一中政策阻撓台灣以會員身分參與聯合國、世界衛生組織 (WHO) 和奧運等國際事務。

該決議案並呼籲美國總統承認台灣民選政府的合法性，讓美台關係恢復正常、允許兩國互派大使，也呼籲美國總統、駐聯合國大使和相關官員，支持台灣在聯合國等美國也是會員國的國際組織，取得正式會員身分。

決議案並敦促美國貿易代表署 (USTR) 啟動與台灣洽簽 FTA 的正式程序。自去年 8 月總統蔡英文放寬美豬、美牛進口限制以來，美國國會就出現呼籲美台簽署 FTA 的意見。

Tiffany 去年 9 月就提出類似決議案，但最後並無結果。共同決議案因為不會遞交給總統簽字而不具法律效力，僅代表國會立場。