好幸運！8名消費者叫外送對中百萬發票獎金

外送服務平台蔚為風潮，有消費者也因此對中百萬元發票，根據財政部賦稅署統計清冊，今年 1-2 月期雲端發票共開出 29 張百萬元專屬獎，其中有 4 名幸運兒是透過外送平台消費，因此對中百萬大獎。

這四張雲端發票都是由知名 FoodPanda 與 Uber Eats 兩家外送平台開出，其中 3 張是由 FoodPanda 開立，分別花費 19 元到 29 元的外送費就對中雲端發票百萬專屬獎；另一張則來自 Uber Eats，消費者共花費 240 元的餐費與運費就對中百萬元獎金。

另外，本期開出的 16 張 1000 萬特別獎中，有 8 名消費者花費不到百元就對中千萬大獎。

根據賦稅署公布的統計清冊，這八張發票分別由超商、小吃店、百貨公司所開立的發票，其中有兩張發票分別由新北市中和區、高雄市鳳山區的統一超商所開出，兩名消費者都花費不到 30 元購買食品飲料，就幸運對中千萬大獎。

賦稅署表示，本期中獎發票將在 4 月 6 日起到 7 月 5 日開放兌領，使用電子發票整合服務，並設定中獎獎金自動匯入指定金融機構者，獎金將自 4 月 6 日起匯入。

如果尚未設定自動匯入，可利用統一發票兌獎 APP 或到便利超商多媒體服務機，或是透過會員卡店家列印中獎電子發票證明聯，到指定地點兌獎。