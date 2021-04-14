泰豐與南港各自提案解任董事 股東會將上演經營權之爭攻防戰

老牌輪胎廠泰豐 (2102-TW) 經營權之爭持續延燒，南港 (2101-TW) 去年在董事改選取得 1 席董事後，持續加碼對泰豐持股，雙方並將在今年股東會上再上演攻防戰，南港已提案解任 3 位獨董，泰豐也提案解任南港法人董事職務，為泰豐今年股東會再添變數。

據公開資訊觀測站資料顯示，南港提案擬於今年股東會，解任由泰豐提名當選的李天祥、左偉莉、周倖如等 3 名獨立董事，分別由股東南港輪胎、計然投資顧問公司、林桂榛行使提案權。

對此，泰豐發聲明表示，對股東南港輪胎、計然投資顧問公司、林桂榛的提案內容及理由完全無法苟同，明顯意圖擾亂公司穩定經營，並假藉名義提案解任獨董，以行圖謀於補選獨立董事中取得獨立董事席次之實，予以嚴正譴責，並籲請所有股東支持 3 位優秀的獨董。

不過，泰豐也以泰豐董事長馬述健家族旗下的泰富投資提案，擬於今年股東會解任南港輪胎暨其指派代表人的董事職務；泰豐指出，南港與泰豐具競業關係，恐有洩漏公司營業秘密之虞，顯不適任董事職務。

而泰豐家族旗下幻象投資也提案對南港輪胎行使歸入權，由於南港輪胎未能取得股東會許可解除競業競止限制決議，泰豐擬提請股東會決議，將南港輪胎以代表人當選泰豐董事之日起，至今年股東會決議之日止的營業收入，歸入為泰豐所得。

南港輪胎去年在泰豐股東會上，由法人代表江慶興以第一高票拿下 1 席董事，雖然未能順利取得經營權，但南港在改選後持續加碼持股，目前持股已來到將近 2 成，隨著雙方在今年股東會上提案攻防，泰豐的經營權之爭恐怕將持續延燒。