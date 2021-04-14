IMF：若積極推進疫苗廣泛接種 歐洲GDP有望明年回升至疫情前水平

國際貨幣基金 (IMF) 周三 (14 日) 表示，歐洲經濟有望在 2022 年恢復至疫情前水平，前提是必須加快疫苗接種步伐，以實現地區廣泛接種。

近期因感染率激增，部分歐洲國家被迫收緊公衛措施，甚至實施新一輪限制令。IMF 因此將歐洲今年的經濟增長率下調 0.2 個百分點，至 4.5%。

不過，IMF 在最新的區域經濟展望中提到，假設疫苗能在今夏及明年全年於歐洲廣泛接種，預計歐洲 GDP 將在明年增長 3.9%，使地區經濟重回疫情前水平。

然而，疫情相關不確定性至今仍籠罩著該地經濟前景，尤其是涉及潛在變種病毒和疫苗接種速度等問題。

因在美國引發 6 起血栓相關案例，美國 FDA 和 CDC 周二 (13 日) 建議暫停使用嬌生 (JNJ-US) 疫苗，該公司也在同日宣布延後向歐洲出貨，作為推進歐洲接種速度的主要疫苗供應商，嬌生延後供應對歐盟國家來說實為壞消息。

這並非疫苗供應第一次出現問題。迄今為止，歐盟因疫苗推出速度緩慢而飽受批評，該地藥物監管機構因批准疫苗使用授權時間過長而遭到指責。

歐盟衛生專員 Stella Kyriakides 周三表示，歐盟仍在努力加快疫苗接種速度，希望能實現夏季結束前為 70% 成年人接種疫苗的目標，但關鍵仍取決於疫苗交付和部署作業。