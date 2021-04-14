〈台積南科廠跳電〉台電：已全區恢復正常供電 儘速修復受損電纜

南部科學園區今 (14) 日受廠商施工不慎毀損電纜，導致園區電力降壓，影響供電，台電緊急啟動另一系統供電，並全力復電，台電表示，晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 南科廠晚間 18 點 23 分恢復正常供電，全區則至晚間 20 點 49 分恢復供電。

台電表示，上午 11 時 06 分南科變電所旁某科技公司在廠區進行地鉚施工作業時，不慎誤損 161kV 地下電纜，導致南科－三福線線路跳脫，造成台南科學園區 C 區降壓，第一時間也透過協調另一系統先行轉供，遭毀損電纜也儘速修復中。

根據南科管理局資料顯示，園區停電包含台積電、聯電 (2303-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW)、南茂 (8150-TW)、康寧等科技大廠都受到波及，不過廠商也及時啟動壓降、不斷電系統，評估對生產狀況影響有限，但相關損失，仍有待個別廠商進行説明。

南科管理局指出，針對園區施工作業有明確規範，廠商因施工不慎誤造成台電供電跳電，將再加強輔導、稽查作業，不符作業規範將進行查核糾正改正措施。

群創則回應，針對重要生產設備均有設置不斷電系統保護，並有備載發電機，南科跳電對生產影響不大。